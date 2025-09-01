Netflix: la serie dramática argentina recién estrenada que es una de las más vistas en el mundo

El streaming está viviendo un momento único y Netflix sabe cómo dominarlo. Desde el 14 de agosto de 2025, la plataforma sumó una serie argentina que ya arrasó en los rankings internacionales: está primera en Argentina y tercera en el top mundial. El fenómeno no sorprende, ya que se trata de una producción creada por Sebastián Ortega, con dirección de Alejandro Ciancio, y que parte del universo de El marginal.