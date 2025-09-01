Netflix: la serie dramática argentina recién estrenada que es una de las más vistas en el mundo
En pocos días desde su estreno, esta producción argentina logró lo que parecía imposible: superar expectativas y conquistar al mundo. Enterate cuál es.
El streaming está viviendo un momento único y Netflix sabe cómo dominarlo. Desde el 14 de agosto de 2025, la plataforma sumó una serie argentina que ya arrasó en los rankings internacionales: está primera en Argentina y tercera en el top mundial. El fenómeno no sorprende, ya que se trata de una producción creada por Sebastián Ortega, con dirección de Alejandro Ciancio, y que parte del universo de El marginal.
La crítica fue contundente: “Buenas actuaciones, narración efectiva y un clima carcelario logrado sostienen las múltiples microtramas”, destacó Micropsia Cine. Pero más allá de las reseñas especializadas, el público la convirtió rápidamente en adicción. La intensidad de su relato, su estética cuidada y un reparto de lujo la transformaron en el gran estreno de la temporada.
Con un total de 8 capítulos, esta ficción no solo mantiene la tensión en cada minuto, sino que además promete continuar. Netflix ya confirmó que tendrá otra temporada en 2026, lo que anticipa que su éxito no es pasajero, sino el inicio de una saga que seguirá marcando tendencia en el género carcelario.
De qué trata "En el barro"
Esta serie argentina se presenta como un spin-off de El marginal, pero con identidad propia. El relato se centra en un grupo de cinco mujeres reclusas que, tras un accidente mortal, generan un vínculo inquebrantable. Sin embargo, la corrupción, las luchas de poder y la violencia en la cárcel de La Quebrada ponen en riesgo su supervivencia.
El viaje de estas protagonistas muestra cómo, sin proponérselo, terminan convirtiéndose en “Las embarradas”, enfrentando a las distintas “tribus” carcelarias para ganar un espacio en un sistema hostil. Entre traiciones, alianzas y resistencia, la trama logra capturar al espectador con un realismo brutal.
Reparto de "En el barro"
Ana Garibaldi (Gladys Guerra "la Borges")
Valentina Zenere (Marina Delorsi)
Ana Rujas (Amparo Vilches "la Gallega")
Rita Cortese (Cecilia Moranzón)
Lorena Vega (La Zurda)
Carolina Ramírez (Yael Rubial)
Gerardo Romano (Sergio Antín)
Cecilia Rossetto (María)
Juana Molina (Piquito)
María Becerra (Cleo)
Juan Gil Navarro (Andrés Faccia)
Justina Bustos (Eugenia Faccia)
Marcelo Subiotto (Soriano)
Tráiler de "En el barro"
