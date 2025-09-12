Netflix: la serie española con escenas prohibidas y que no para de sumar reproducciones

Lo que distingue a esta serie es su capacidad de abordar sin rodeos un tema delicado, combinando escenas de alto impacto con un trasfondo social que invita a la reflexión. Las escenas prohibidas que la caracterizan no solo aumentan el atractivo, sino que también exponen la vulnerabilidad de quienes ven expuesta su intimidad en un contexto donde la opinión pública puede destruir carreras y vidas.