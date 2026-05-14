El drama super intenso que llama la atención de todos los espectadores

Durante el viaje conoce a Maya, una mujer que administra una cafetería en Pantura y que inicialmente parece ayudarla ofreciéndole trabajo y contención en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Sin embargo, tras dar a luz, Sartika termina siendo manipulada para trabajar como mesera en un polémico local conocido como “Kopi Pangku”, donde las empleadas sirven café sentadas sobre el regazo de los clientes.

A partir de ese momento, la protagonista debe enfrentarse a una realidad cada vez más dura mientras intenta salir adelante y proteger a su hijo en un entorno complicado y lleno de desigualdades.

Todo cambia cuando conoce a Hadi, un camionero distribuidor de pescado con quien comienza a construir un vínculo emocional que podría representar una nueva oportunidad para encontrar felicidad y estabilidad.

La película mezcla drama social, romance y momentos de enorme tensión emocional, construyendo una historia que logra conmover desde el comienzo hasta el final.

Reparto de On Your Lap

El elenco principal de la película está integrado por:

Claresta Taufan como Sartika

como Sartika Fedi Nuril como Hadi

como Hadi Christine Hakim como Maya

como Maya Jose Rizal Manua como Jaya

como Jaya Shakeel Fauzi Aisy como Bayu

como Bayu Devano Danendra como Gilang

como Gilang Kaan Lativan como Asep

como Asep Reza Chandika como Gondrong

como Gondrong Nazyra C. Noer como Yuna

Tráiler de On Your Lap