Netflix: la película dramática ambientada en el lejano oeste para mirar sin parar

De qué trata “Godless”

La serie “Godless” es un western dramático que sorprendió a la plataforma, tanto por su calidad como por su intensidad. Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a un temido forajido que aterroriza el Lejano Oeste mientras busca a un exintegrante de su banda. Ese hombre, en plena huida, encuentra refugio en un pueblo casi por completo gobernado por mujeres, lo que le da un giro único a la trama.