Netflix: la serie española con un relato inquietante, pasional y sentimental

Con drama, suspenso y mucho sentimiento, Netflix presenta una serie española que cautiva desde el primer capítulo. Un relato que mezcla tragedia, recuerdos fragmentados y pasiones ocultas en una historia que no deja de sorprender.

Netflix sigue apostando por producciones internacionales que conquistan a los suscriptores de todo el mundo. Entre sus joyas más intensas aparece una serie española que combina drama juvenil, suspenso y emoción en dosis iguales.

El relato impacta desde el inicio: un accidente en un viaje de egresados cambia la vida de todos los involucrados. La protagonista sobrevive, pero lo hace sin recordar nada, rodeada de secretos, tensiones y la presión de reconstruir no solo su memoria, sino también su identidad.

Cada episodio está cargado de misterio y de un fuerte componente pasional, lo que lo convierte en un título imperdible dentro del catálogo. La crítica y los usuarios coinciden en que es una de las historias más emotivas y perturbadoras de la plataforma, ideal para quienes disfrutan de series que invitan a reflexionar mientras mantienen la intriga.

De qué trata "Alma"

La serie se centra en Alma (Mireia Oriol), una joven que sobrevive a un accidente trágico en el que fallece la mayoría de sus compañeros de curso. El micro en el que viajaban se estrella por culpa de la niebla, dejando a toda una ciudad conmocionada.

Tras despertar en el hospital, Alma descubre que no recuerda nada de lo ocurrido. En medio de las dudas, la culpa y la confusión, debe enfrentarse a una realidad marcada por los silencios, las sospechas y las verdades a medias de quienes la rodean. La búsqueda de respuestas será el motor de un relato donde lo sentimental y lo inquietante se entrelazan en cada capítulo.

Reparto de "Alma"

  • Mireia Oriol como Alma “Ali”

  • Álex Villazán como Tomás “Tom”

  • Pol Monen como Bruno

  • Claudia Roset como Deva

  • Javier Morgade como Martín

  • Nil Cardoner como Roque

  • Milena Smit como Nico

Un elenco joven y talentoso que logra transmitir la tensión y el dramatismo de una historia marcada por la tragedia y las pasiones escondidas.

Embed - Alma (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

