Netflix: la serie española con un relato inquietante, pasional y sentimental

Tras despertar en el hospital, Alma descubre que no recuerda nada de lo ocurrido. En medio de las dudas, la culpa y la confusión, debe enfrentarse a una realidad marcada por los silencios, las sospechas y las verdades a medias de quienes la rodean. La búsqueda de respuestas será el motor de un relato donde lo sentimental y lo inquietante se entrelazan en cada capítulo.