Netflix: la serie española con un relato inquietante, pasional y sentimental
Con drama, suspenso y mucho sentimiento, Netflix presenta una serie española que cautiva desde el primer capítulo. Un relato que mezcla tragedia, recuerdos fragmentados y pasiones ocultas en una historia que no deja de sorprender.
Netflix sigue apostando por producciones internacionales que conquistan a los suscriptores de todo el mundo. Entre sus joyas más intensas aparece una serie española que combina drama juvenil, suspenso y emoción en dosis iguales.
El relato impacta desde el inicio: un accidente en un viaje de egresados cambia la vida de todos los involucrados. La protagonista sobrevive, pero lo hace sin recordar nada, rodeada de secretos, tensiones y la presión de reconstruir no solo su memoria, sino también su identidad.
Cada episodio está cargado de misterio y de un fuerte componente pasional, lo que lo convierte en un título imperdible dentro del catálogo. La crítica y los usuarios coinciden en que es una de las historias más emotivas y perturbadoras de la plataforma, ideal para quienes disfrutan de series que invitan a reflexionar mientras mantienen la intriga.
De qué trata "Alma"
La serie se centra en Alma (Mireia Oriol), una joven que sobrevive a un accidente trágico en el que fallece la mayoría de sus compañeros de curso. El micro en el que viajaban se estrella por culpa de la niebla, dejando a toda una ciudad conmocionada.
Tras despertar en el hospital, Alma descubre que no recuerda nada de lo ocurrido. En medio de las dudas, la culpa y la confusión, debe enfrentarse a una realidad marcada por los silencios, las sospechas y las verdades a medias de quienes la rodean. La búsqueda de respuestas será el motor de un relato donde lo sentimental y lo inquietante se entrelazan en cada capítulo.
Reparto de "Alma"
-
Mireia Oriol como Alma “Ali”
Álex Villazán como Tomás “Tom”
Pol Monen como Bruno
Claudia Roset como Deva
Javier Morgade como Martín
Nil Cardoner como Roque
Milena Smit como Nico
Un elenco joven y talentoso que logra transmitir la tensión y el dramatismo de una historia marcada por la tragedia y las pasiones escondidas.
Tráiler de "Alma"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario