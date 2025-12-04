Terror psicológico: la serie de Netflix de pocos capítulos que es una de las más elegidas

La trama se destaca por su profundidad emocional: no se limita al susto fácil, sino que explora el dolor, las ausencias y los traumas familiares, construyendo un relato que se vuelve tan inquietante como emotivo. Por eso, para muchos críticos y espectadores, la serie de Mike Flanagan es una de las mejores adaptaciones de terror de los últimos años.