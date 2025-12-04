Netflix: la película que cuenta la historia de Stephen Hawking y es una de las más emotivas
Con una historia tan inspiradora como dolorosa, esta producción se ganó un Premio Oscar y sigue siendo una de las más buscadas por los suscriptores.
La plataforma mantiene su liderazgo global en parte gracias a este tipo de relatos, capaces de emocionar, impactar y dejar huella en el público. Y esta pelicula es exactamente eso: una de esas que ningún suscriptor debería pasar por alto, un drama biográfico que reconstruye la vida del físico Stephen Hawking y que logra conmover incluso a quienes ya conocen su historia.
Considerada una de las propuestas más fuertes del género dramático dentro de Netflix, esta producción estadounidense continúa entre las películas mejor valoradas del catálogo. A pesar de llevar años disponible, destaca siempre entre los títulos más reproducidos debido a la fuerza de su trama, la intensidad de su mensaje y la interpretación magistral de Eddie Redmayne, quien se llevó el Oscar a Mejor actor por su papel.
De qué trata “La teoría del todo”
Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, La teoría del todo narra:
“La vida de un físico que intenta desentrañar los misterios del universo mientras enfrenta fuerzas igual de misteriosas: el amor, la paternidad y la lucha contra una enfermedad que cambiará su destino para siempre.”
La película está basada en hechos reales y se centra en la relación entre Stephen Hawking y Jane Wilde, mostrando cómo el joven científico desarrolla su carrera académica al mismo tiempo que recibe el devastador diagnóstico de ELA, una enfermedad degenerativa que lo acompañaría hasta el final de su vida.
Con un relato emocionante y profundamente humano, la película se convirtió en una de las historias más inspiradoras del cine reciente y una de las más recomendadas dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan un drama intenso y real.
Reparto de “La teoría del todo”
-
Eddie Redmayne
Felicity Jones
Jane Wilde Hawking
Charlie Cox
Emily Watson
David Thewlis
Tom Prior
Simon McBurney
Harry Lloyd
Abigail Cruttenden
Gruffudd Glyn
Maxine Peake
Frank Leboeuf
Trailer de “La teoría del todo”
