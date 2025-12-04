Netflix: la película que cuenta la historia de Stephen Hawking y es una de las más emotivas

Considerada una de las propuestas más fuertes del género dramático dentro de Netflix, esta producción estadounidense continúa entre las películas mejor valoradas del catálogo. A pesar de llevar años disponible, destaca siempre entre los títulos más reproducidos debido a la fuerza de su trama, la intensidad de su mensaje y la interpretación magistral de Eddie Redmayne, quien se llevó el Oscar a Mejor actor por su papel.