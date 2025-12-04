Netflix series: la comedia dramática que tiene siete temporadas y es un éxito
La serie se ganó una base fiel de fanáticos que, con el paso del tiempo, la mantiene entre las producciones vistas y queridas dentro del catálogo de Netflix.
Netflix sigue marcando la cancha en el mundo del streaming, y parte de ese liderazgo se explica por los títulos de las series que nunca pasan de moda. Entre ellos aparece una producción que demuestra todos los días por qué se mantiene como una de las series más queridas.
Su combinación de drama, humor y nostalgia sigue generando maratones eternas: Las chicas Gilmore. Es una de las series estadounidenses más celebradas de las últimas dos décadas, un clásico que pocos estrenos del catálogo lograron igualar en críticas y popularidad. Aunque muchos usuarios hoy prefieren ficciones breves, esta historia de siete temporadas continúa sumando nuevas audiencias y se sostiene como un infaltable del streaming.
Dentro del género dramático con guiños de comedia, Las chicas Gilmore marcó una época en la televisión y volvió a brillar cuando llegó a Netflix. Además de la historia original, la plataforma incluye una miniserie de cuatro episodios que retoma el final de 2007 y le da un cierre renovado.
De qué trata "Las chicas Gilmore"
Esta emblemática serie de tono dramático desarrolla su trama alrededor de la vida de Lorelai, una madre soltera decidida y con carácter, y Rory, su hija brillante con un futuro prometedor. La historia avanza entre charlas intensas, vínculos afectivos y esa complicidad tan particular que define a Las chicas Gilmore.
Aunque ya pasaron más de 25 años desde su lanzamiento, la producción sigue firme entre los grandes referentes del género dentro del streaming, manteniéndose como una de las series más valoradas del catálogo de Netflix.
Reparto de "Las chicas Gilmore"
- Lauren Graham como Lorelai Gilmore
- Alexis Bledel como Rory Gilmore
- Scott Patterson como Luke Danes
- Kelly Bishop como Emily Gilmore
- Keiko Agena como Lane Kim
- Yanic Truesdale como Michel Gerard
- Liza Weil como Paris Geller
- Sean Gunn como Kirk Gleason
Trailer de "Las chicas Gilmore"
