Netflix: la serie europea que arrasó a nivel mundial por su intensidad y brevedad
La producción explotó en popularidad tras llegar a Netflix, imponiéndose con formato breve pero contundente y una narración que no afloja en ningún momento.
Una serie de Netflix viene escalando fuerte dentro de la plataforma gracias a una historia que, si bien no es nueva, logró enganchar a los suscriptores con una impronta distinta. Basada en una película clásica, se convirtió en uno de los títulos más vistos del catálogo, incluso por encima de furores como Envidiosa: Engaños.
Las producciones italianas vienen copando cada vez más espacio en Netflix, sobre todo dentro del drama, y esta propuesta se ganó el título de pequeña joyita. Con apenas seis episodios, plantea una nueva mirada sobre un clásico del cine, manteniendo su esencia pero sumando una sensibilidad más moderna.
El eje de la historia gira alrededor del vínculo entre una mujer mayor y un hombre mucho más joven, un romance cargado de tensión emocional que terminó atrapando al público sin vueltas.
Su estilo conciso, intenso y directo llevó a que muchos la comparen con El Graduado, por su tono dramático y su exploración de conflictos morales y sexuales que suelen atraer a los usuarios. La serie debutó en la plataforma a mediados de 2024 y, desde entonces, se instaló como una de las ficciones italianas más exitosas del catálogo de Netflix.
De qué trata "Engaños"
Según la descripción oficial de Netflix, esta serie italiana de seis episodios desarrolla un relato donde una mujer acomodada, al cumplir 60, queda envuelta en un romance inesperado con un hombre mucho más joven, mientras su familia sospecha de las intenciones del protagonista y pone el foco en sus verdaderos motivos.
Además de su duración breve, la producción se ganó un lugar especial entre los suscriptores, que la destacan como una verdadera joyita dentro del catálogo por su estilo, su clima dramático y la solidez de su historia.
Reparto de"Engaños"
- Monica Guerritore como Gabriella
- Giacomo Gianniotti como Elia
- Emanuel Caserio como Stefano
- Dharma Mangia Woods como la hija de Gabriella
- Francesco Del Gaudio como Nico Vasari
- Denise Capezza como Marina Serra
- Fabrizia Sacchi como Delia
- Sandra Ceccarelli como Elia
- Geppy Gleijeses como Mario Vasari
Trailer de "Engaños"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario