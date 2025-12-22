Tini Stoessel debió pasar por el quirófano tras su show: cuáles fueron las razones

El episodio se da en un contexto de intensa actividad para Tini, que en los últimos días estuvo en Miami y compartió imágenes de descanso y playa, además de continuar vinculada a proyectos musicales y apariciones públicas. Su rápida recuperación será clave para definir cómo continuará su agenda en las próximas semanas.

Mientras tanto, sus seguidores se volcaron masivamente a las redes para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación. Una vez más, la vida personal y la salud de la artista quedaron bajo la lupa mediática, en una exposición constante que acompaña su carrera desde hace más de una década.