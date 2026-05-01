Netflix: la producción con misterio, secretos y un final atrapante

A medida que avanza la trama, la protagonista se ve envuelta en un mundo oscuro donde el poder, la ambición y el miedo se combinan en una historia que no da respiro.

El relato mantiene una tensión constante y construye un clima cada vez más inquietante, llevando al espectador a cuestionar qué es real y qué no.

El tráiler de Ares deja en claro el tono de la serie: oscuro, inquietante y lleno de suspenso. Con una propuesta distinta dentro de Netflix, esta producción se consolida como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, breve y difícil de dejar de ve

Reparto de "Ares"

El elenco de Ares acompaña con actuaciones que potencian la intensidad de la historia:

Jade Olieberg como Rosa Steenwijk

Tobias Kersloot como Jacob Wessels

Lisa Smit como Carmen Zwanenburg

Robin Boissevain como Roderick van Hall

Frieda Barnhard como Fleur Borms

Cada personaje aporta una pieza clave a una trama que se construye sobre secretos y tensiones ocultas.

Trailer de "Ares"