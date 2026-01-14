Netflix: la serie coreana de varios capítulos que te va a hacer llorar
Un drama asiático logró destacarse con una historia profundamente emotiva, capaz de conmover hasta las lágrimas y posicionarse entre las series más vistas del género dentro de la plataforma.
Con un total de 16 capítulos, esta ficción se convirtió en una de las principales recomendaciones para quienes buscan relatos intensos, románticos y cargados de emociones. Desde su estreno, atrapó a millones de suscriptores y logró ubicarse dentro del top 10 de series dramáticas en más de 50 países, algo reservado solo para los grandes éxitos de Netflix.
Además de su historia, los usuarios destacan especialmente el apartado visual, con escenarios cuidadosamente construidos, vestuarios de alta costura y recursos estéticos que sorprenden por su realismo. A esto se suma la fuerte química entre los protagonistas, uno de los puntos más elogiados por la crítica y el público.
De qué trata Está bien no estar bien
Según la sinopsis oficial de Netflix, Está bien no estar bien narra el inesperado cruce de caminos entre una escritora de libros infantiles con una personalidad antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico, cuya vida está marcada por el cuidado de su hermano mayor.
El encuentro entre ambos abre un proceso de sanación emocional tan complejo como profundo, donde los traumas del pasado, el amor y la aceptación juegan un rol central. A pesar de haberse estrenado en 2020, la serie sigue siendo considerada como uno de los mejores dramas asiáticos disponibles en la plataforma, manteniendo intacto su impacto emocional con el paso de los años.
Reparto de Está bien no estar bien
El elenco fue clave para el éxito de esta producción coreana, con interpretaciones que lograron una conexión directa con el público:
- Kim Soo Hyun como Moon Gang-tae
- Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae
- Seo Yea-ji como Ko Moon-young
- Oh Jung-se como Moon Sang-tae
- Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae
- Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young
Tráiler de Está bien no estar bien
