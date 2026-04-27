Netflix: la serie que es alemana y su trama se trata de crímenes y suspenso

La trama no solo se centra en el crimen, sino también en las tensiones sociales, políticas y culturales presentes en la ciudad, lo que le aporta una capa adicional de profundidad. Con un ritmo dinámico y una trama atrapante, esta serie se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes disfrutan de historias policiales intensas y bien construidas.

Reparto de Perros de Berlín

El elenco de Perros de Berlín es otro de los puntos fuertes de la producción:

Felix Kramer

Fahri Yardm

Anna Maria Mühe

Katharina Schüttler

Alina Stiegler

Urs Rechn

Las actuaciones aportan realismo y tensión a una historia que se sostiene en gran parte por la complejidad de sus personajes.

Tráiler de Perros de Berlín

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