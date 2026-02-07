MinutoUno

Dura 2 horas y es un delirio total: la película de Netflix donde Nicolas Cage hace de sí mismo

Espectáculos

Acción, risas y un guion brillante. Acepta ir a un cumple por plata y termina a los tiros con la CIA. El dúo con Pedro Pascal es imperdible.

Protagonizada por Nicolás Cage

Protagonizada por Nicolás Cage, esta película es una de las grandes sensaciones de Netflix. 

Entre tantas opciones disponibles en las plataformas de streaming, solo algunas películas o series logran destacarse y captar la atención del público. Durante los últimos meses, las historias de comedia y drama y los protagonistas de peso suelen ser la clave para que un título se convierta en uno de los más elegidos.

En ese contexto, Netflix tiene entre sus propuestas más vistas a "El peso del talento", una película protagonizada por Nicolas Cage. Estrenada en 2022 y con una duración que ronda los 120 minutos, combina comedia y drama en una trama única, ideal para quienes buscan un film para ver durante las vacaciones.

De qué trata "El peso del talento"

El peso del talento

"El paso del talento" llegó a la pantalla grande en el 2022.

En esta película de Netflix, Cage lleva a cabo un papel en que se interpreta a sí mismo, con un tono descontracturado y humorístico. Todo comienza cuando acepta viajar para participar del festejo de cumpleaños de un millonario admirador, una decisión que al principio parece inofensiva.

Pero el encuentro toma un giro inesperado y se transforma en una trama llena de riesgo, donde el actor queda involucrado en un plan criminal a escala internacional. A partir de ahí, debe recurrir a su ingenio y experiencia para salir ileso de una situación que se vuelve cada vez más tensa y pone en riesgo no solo su integridad física, sino también su reputación.

Reparto de "El peso del talento"

  • Nicolas Cage como Nicolas Cage
  • Pedro Pascal como Javi Gutiérrez
  • Sharon Horgan como Olivia Henson
  • Tiffany Haddish como Vivian Etten
  • Ike Barinholtz como Martin Etten
  • Alessandra Mastronardi como Gabriela
  • Jacob Scipio como Carlos

Tráiler de "El peso del talento"

Embed - EL PESO DEL TALENTO Tráiler Español (2022)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas