Dura 2 horas y es un delirio total: la película de Netflix donde Nicolas Cage hace de sí mismo
Acción, risas y un guion brillante. Acepta ir a un cumple por plata y termina a los tiros con la CIA. El dúo con Pedro Pascal es imperdible.
Entre tantas opciones disponibles en las plataformas de streaming, solo algunas películas o series logran destacarse y captar la atención del público. Durante los últimos meses, las historias de comedia y drama y los protagonistas de peso suelen ser la clave para que un título se convierta en uno de los más elegidos.
En ese contexto, Netflix tiene entre sus propuestas más vistas a "El peso del talento", una película protagonizada por Nicolas Cage. Estrenada en 2022 y con una duración que ronda los 120 minutos, combina comedia y drama en una trama única, ideal para quienes buscan un film para ver durante las vacaciones.
De qué trata "El peso del talento"
En esta película de Netflix, Cage lleva a cabo un papel en que se interpreta a sí mismo, con un tono descontracturado y humorístico. Todo comienza cuando acepta viajar para participar del festejo de cumpleaños de un millonario admirador, una decisión que al principio parece inofensiva.
Pero el encuentro toma un giro inesperado y se transforma en una trama llena de riesgo, donde el actor queda involucrado en un plan criminal a escala internacional. A partir de ahí, debe recurrir a su ingenio y experiencia para salir ileso de una situación que se vuelve cada vez más tensa y pone en riesgo no solo su integridad física, sino también su reputación.
Reparto de "El peso del talento"
- Nicolas Cage como Nicolas Cage
- Pedro Pascal como Javi Gutiérrez
- Sharon Horgan como Olivia Henson
- Tiffany Haddish como Vivian Etten
- Ike Barinholtz como Martin Etten
- Alessandra Mastronardi como Gabriela
- Jacob Scipio como Carlos
Tráiler de "El peso del talento"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario