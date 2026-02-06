Netflix: la película que cuenta una historia real y aterradora que emociona
Netflix suma una película española que impacta a nivel global, fue nominada a los premios Goya y reconstruye hechos reales tan crudos como perturbadores.
Mario Casas se consolida como uno de los actores españoles más buscados y, para alegría de los suscriptores, varias de sus mejores películas y series están disponibles en Netflix. Entre ellas se destaca El fotógrafo de Mauthausen, una producción que se ubica entre las más vistas a nivel mundial y que está basada en hechos reales impactantes.
Estrenada en 2018, El fotógrafo de Mauthausen es una película española dirigida por Mar Targarona que combina drama y suspenso, apelando a una carga emocional intensa. Con una duración de 1 hora y 50 minutos, el film rompió récords de audiencia y recibió cuatro nominaciones a los premios Goya, entre ellas a Mejor dirección de producción.
La cinta también fue ampliamente reconocida por la crítica internacional. Desde The New York Times destacaron que, aunque se trata del segundo largometraje de la directora, su trabajo resulta “vívido, envolvente y, en muchos momentos, aterrador”. En la misma línea, Cinemanía la definió como una película directa y potente, capaz de conmover incluso al espectador más duro, y la señaló como una de las ficciones más logradas sobre un héroe español.
De qué trata "El fotógrafo de Mauthausen"
El fotógrafo de Mauthausen narra la historia de Francesc Boix, personaje interpretado por Mario Casas, un prisionero recluido en un campo de concentración nazi que es obligado a trabajar en el Servicio Fotográfico de las SS. Desde ese lugar, la película reconstruye una de las historias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 y 1945, Boix y otros detenidos ponen en marcha una maniobra extremadamente riesgosa para ocultar miles de negativos fotográficos que estaban bajo estricta vigilancia en el laboratorio del complejo Mauthausen-Gusen.
El propósito era claro: sacar a la luz las atrocidades nazis, registradas con precisión, que provocaron la muerte de millones de personas. Años después, ese material convirtió a Boix en un testigo clave durante los juicios de Núremberg, aportando pruebas fundamentales contra los responsables.
Reparto de "El fotógrafo de Mauthausen"
- Mario Casas como Francisco Boix
- Richard van Weyden como Paul Ricken
- Alain Hernández como Valbuena
- Adriá Salazar como Anselmo Galván
- Eduard Buch como Fonseca
Tráiler de "El fotógrafo de Mauthausen"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario