Netflix: la película que cuenta una historia real y aterradora que emociona

La cinta también fue ampliamente reconocida por la crítica internacional. Desde The New York Times destacaron que, aunque se trata del segundo largometraje de la directora, su trabajo resulta “vívido, envolvente y, en muchos momentos, aterrador”. En la misma línea, Cinemanía la definió como una película directa y potente, capaz de conmover incluso al espectador más duro, y la señaló como una de las ficciones más logradas sobre un héroe español.