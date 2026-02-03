Netflix películas: cuenta una historia real y es una de las más exitosas de la plataforma

Uno de los grandes atractivos es que está basada en un reconocido libro, lo que refuerza su valor narrativo y la convierte en una de las películas más recomendadas dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Para la crítica especializada, se trata de una de las producciones más sólidas de los últimos años, algo que quedó reflejado en las cuatro nominaciones al Oscar, de las cuales obtuvo un premio.

Estrenada a nivel mundial en 2015, su llegada a Netflix no pasó desapercibida y desde entonces se mantiene como una de las películas más vistas y comentadas de la plataforma.

Reparto de "La gran apuesta"

Uno de los puntos más fuertes de esta película de Netflix es su impresionante elenco, compuesto por algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood:

Christian Bale como Michael Burry

Steve Carell como Mark Baum

Ryan Gosling como Jared Vennett

Brad Pitt como Ben Rickert

John Magaro como Charlie Geller

Finn Wittrock como Jamie Shipley

Karen Gillan como Evie

Melissa Leo como Georgia Hale

La química entre los actores y la solidez de sus interpretaciones elevan aún más una historia que ya de por sí resulta impactante y atrapante, consolidándola como una de las películas imperdibles del catálogo de Netflix.

Trailer de "La gran apuesta"