Netflix películas: es británica, de suspenso y tiene muchísimo misterio
Con Helen Mirren y Ben Kingsley como actores principales, esta producción tiene una duración que ronda los 120 minutos. Los detalles en la nota.
Las películas y series de comedia y misterio lograron, durante el último tiempo, ganar un lugar importante entre los usuarios de Netflix, ofreciendo opciones atrapantes para quienes buscan diversión o suspenso en sus tiempos de ocio.
Entre los títulos más populares de los últimos meses se encuentra "El club del crimen de los jueves", una película que captó la atención de los suscriptores gracias a sus giros inesperados y una narrativa intensa. Con una duración cercana a las dos horas, llegó a la plataforma en 2025 y causó una gran repercusión desde el primer momento.
El éxito de la película no solo se debe a su trama, sino también a su elenco de renombre. Protagonizada por Helen Mirren y Ben Kingsley, la producción británica fue dirigida por Chris Columbus, motivo por el cual la catapultó a una de las más vistas de Netflix durante el último año.
De qué trata "El club del crimen de los jueves"
La película narra la historia de un grupo de amigos jubilados que comparten el gusto por resolver misterios y crímenes por diversión. Lo que comienza como un pasatiempo se complica cuando se ven involucrados en un asesinato real, que rompe la calma de su vida cotidiana.
A partir de ese momento, deberán usar toda su astucia, experiencia y creatividad para desentrañar pistas, descubrir secretos ocultos y enfrentarse a situaciones inesperadas que los ponen en riesgo su vida mientras buscan dar con la respuesta del crimen.
Reparto de "El club del crimen de los jueves"
- Helen Mirren como Elizabeth
- Pierce Brosnan como Ron
- Ben Kingsley como Ibrahim
- Celia Imrie como Joyce
- Naomi Ackie como Donna De Freitas
- Daniel Mays como Chris Hudson
- Henry Lloyd-Hughes como Bogdan
- Tom Ellis como Jason
- Jonathan Pryce como Stephen
- Paul Freeman como John
- Geoff Bell como Tony Curran
- Richard E. Grant como Bobby Tanner
- Ingrid Oliver como Joanna
Tráiler de "El club del crimen de los jueves"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario