Netflix: la serie española orientada a la salud que tiene una trama interesante

La ficción en solo 6 episodios construye una trama que mezcla tensión, romance, deseo y un trasfondo dramático que empuja a ver cada capítulo sin pausa. Su éxito fue tan grande que incluso antes de su estreno completo ya tenía confirmada una continuación, algo que pocas producciones logran. Para muchos suscriptores, es oficialmente la historia más subida de tono de todo el año dentro de Netflix.