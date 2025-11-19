Netflix: la producción española que narra una historia real y aterradora
Una película española en Netflix está causando furor global: nominada a los Premios Goya, relata hechos reales escalofriantes que dejan al público sin aliento.
Mario Casas se mantiene como uno de los actores españoles más destacados y, por suerte, varias de sus mejores series y películas están disponibles en Netflix. Entre ellas se encuentra El fotógrafo de Mauthausen, un film basado en hechos reales que se posiciona entre los más vistos a nivel global.
Dirigida por Mar Targarona y estrenada en 2018, El fotógrafo de Mauthausen combina drama y suspenso, jugando con las emociones del espectador. Con una duración de 1 hora y 50 minutos, la película logró romper récords de audiencia y obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Goya, incluyendo Mejor Dirección de Producción.
La crítica internacional también la ha destacado. The New York Times señala que, aunque es el segundo largometraje de Targarona, “parece obra de una directora experimentada: vívido, envolvente y con momentos aterradores”.
Por su parte, Cinemanía la define como “directa y efectiva, con una intensidad que emociona hasta al corazón más duro. Por fin, una ficción que homenajea a un gran héroe español”. El film combina historia, emoción y tensión, consolidándose como un imperdible dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan cine español de calidad.
De qué trata "El fotógrafo de Mauthausen"
El fotógrafo de Mauthausen narra la historia de Francesc Boix, interpretado por Mario Casas, un prisionero en un campo de concentración nazi que trabaja en el Servicio Fotográfico de las SS.
Entre 1943 y 1945, Boix y otros compañeros llevan a cabo un plan arriesgadísimo: esconden miles de negativos fotográficos que estaban fuertemente custodiados en el laboratorio del campo de exterminio Mauthausen-Gusen. La intención era mostrarle al mundo las atrocidades nazis, documentadas de manera detallada, donde millones de personas perdieron la vida de la manera más brutal.
Años después, Francesc Boix se convirtió en un testigo clave en los juicios de Núremberg, aportando evidencia vital para que los responsables fueran juzgados por sus crímenes.
Reparto de "El fotógrafo de Mauthausen"
- Mario Casas como Francisco Boix
- Richard van Weyden como Paul Ricken
- Alain Hernández como Valbuena
- Adriá Salazar como Anselmo Galván
- Eduard Buch como Fonseca
