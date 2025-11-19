Netflix: la producción española que narra una historia real y aterradora

Entre 1943 y 1945, Boix y otros compañeros llevan a cabo un plan arriesgadísimo: esconden miles de negativos fotográficos que estaban fuertemente custodiados en el laboratorio del campo de exterminio Mauthausen-Gusen. La intención era mostrarle al mundo las atrocidades nazis, documentadas de manera detallada, donde millones de personas perdieron la vida de la manera más brutal.

Años después, Francesc Boix se convirtió en un testigo clave en los juicios de Núremberg, aportando evidencia vital para que los responsables fueran juzgados por sus crímenes.

Reparto de "El fotógrafo de Mauthausen"

Mario Casas como Francisco Boix

Richard van Weyden como Paul Ricken

Alain Hernández como Valbuena

Adriá Salazar como Anselmo Galván

Eduard Buch como Fonseca

