Netflix presentó el primer adelanto de la nueva adaptación de "Orgullo y Prejuicio"

Esta nueva adaptación tiene la oportunidad de profundizar en la dimensión psicológica que nosotros, como conocedores del texto original, siempre buscamos entre líneas. Austen sigue siendo una maestra porque sus personajes no son estatuas de mármol; son seres que se equivocan, que juzgan mal y que tienen que desaprender lo que creen saber para poder amar.

Netflix tiene en sus manos la posibilidad de no solo contarnos un romance, sino de hacernos sentir, una vez más, esa tensión eléctrica que surge cuando dos inteligencias superiores chocan en un salón de baile. Porque al final del día, todos seguimos buscando ese momento en que el orgullo cede y el prejuicio se desvanece, confirmando que Jane Austen, siglos después, sigue siendo la dueña absoluta de nuestras estanterías literarias, pero por sobre todo, de nuestra educación sentimental.