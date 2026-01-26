Netflix: el drama coreano de pocos episodios que arrasa y te va a dejar sin aliento

Dentro de ese escenario, Traición cercana se convirtió en una de las más elegidas de la plataforma en los últimos meses. La historia se desarrolla a lo largo de 10 capítulos, con un elenco encabezado por Han Suk-kyu y Chae Won-bin que aporta solidez y experiencia a una trama cargada de secretos, giros inesperados y conflictos emocionales que mantienen el suspenso hasta el final.