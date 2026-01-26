Netflix: el drama coreano de pocos episodios que arrasa y te va a dejar sin aliento
Con la participación especial de Han Suk-kyu y Chae Won-bin, esta producción narra una historia de drama y tensión único en la plataforma. Los detalles en la nota.
Las películas y series de origen asiático, durante el último tiempo, empezaron a ganar terreno dentro del streaming. Netflix, ante este detalle, amplió su catálogo con producciones de Turquía, Corea del Sur y China, atrapando la atención de los espectadores y compitiendo cabeza a cabeza con grandes producciones.
Dentro de ese escenario, Traición cercana se convirtió en una de las más elegidas de la plataforma en los últimos meses. La historia se desarrolla a lo largo de 10 capítulos, con un elenco encabezado por Han Suk-kyu y Chae Won-bin que aporta solidez y experiencia a una trama cargada de secretos, giros inesperados y conflictos emocionales que mantienen el suspenso hasta el final.
De qué trata Traición cercana
La serie pone el foco en un experto en criminología acostumbrado a analizar las mentes más oscuras, pero que queda expuesto cuando el caso más complejo toca su propia casa. Su mundo se desarma cuando su hija queda involucrada en un crimen grave.
Desde ese momento, la historia avanza por un terreno incómodo y cargado de dilemas, donde la verdad, la ley y los vínculos familiares chocan de frente.
Con una única temporada de diez episodios extensos, la ficción destaca por su tensión sostenida a lo largo de sus episodios, convirtiéndola en una propuesta ideal para quienes buscan un thriller psicológico intenso y atrapante.
Reparto de Traición cercana
Una de las clave que explica su éxito es su elenco, compuesto por actores de gran trayectoria en el mundo cinematográfico asiático. Estos son los protagonistas principales de Traición cercana:
- Han Suk-kyu
- Chae Won-bin
- Han Ye-ri
- Oh Yeon-soo
- Noh Jae-won
- Yoon Kyung-ho
- Kim Jeong-jin
- Yoo Eui-tae
- Lee Shin-ki
Tráiler de Traición cercana
