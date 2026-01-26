Netflix: la serie que está basada en hechos reales, tiene pocos capítulos y es una de las más elegidas

Desde su estreno, esta propuesta se destacó dentro del catálogo de Netflix por su ritmo vertiginoso, su carga emocional y una narrativa que se aleja de los clichés. Los 6 capítulos fueron más que suficientes para que los suscriptores quedaran atrapados en una de las ofertas dramáticas más impactantes que llegaron a la plataforma durante el 2025.