Atrapante thriller en Netflix: la oscura serie de crímenes y secretos que es tendencia con "Él y ella"
Basada en una exitosa novela, esta inquietante serie sigue a una periodista y un detective en un crimen repleto de mentiras. Conocé su trama y protagonistas.
Basada en la exitosa novela homónima de Alice Feeney y con producción ejecutiva de la ganadora del Oscar Jessica Chastain, esta ficción estadounidense combina crimen, secretos y giros inesperados en una trama que no da respiro.
Estrenada el 8 de enero de 2026, la serie está ambientada en Georgia y propone una atmósfera inquietante donde nadie dice toda la verdad y cada versión de los hechos parece tener fisuras.
De qué trata Él y ella
La historia sigue a Anna Andrews, una periodista que atraviesa un momento complicado tanto en lo personal como en lo profesional. Su vida cambia por completo cuando debe regresar a su ciudad natal, Blackdown, para cubrir un asesinato brutal.
Lo que comienza como un trabajo más se convierte en una pesadilla cuando Anna descubre que tiene una conexión con la víctima, un vínculo que no puede revelar sin poner en riesgo su propia vida.
En paralelo, el detective Jack Harper lidera la investigación. La narrativa juega constantemente con el punto de vista de “Él” y de “Ella”, generando un juego de espejos donde las versiones se contradicen y la desconfianza crece episodio tras episodio.
Con una tensión constante, la serie plantea una pregunta inquietante: cuando todos ocultan algo, ¿quién dice realmente la verdad?
Reparto de Él y ella
Para dar vida a este thriller psicológico, la producción reunió a un elenco de primer nivel:
Tessa Thompson como Anna Andrews, la periodista atrapada entre su pasado y el presente.
Jon Bernthal como Jack Harper, el detective decidido a resolver el caso.
Pablo Schreiber en un papel clave dentro de la investigación.
Con una puesta en escena sobria, actuaciones intensas y un guion cargado de giros, Él y ella se consolida como una de las series más comentadas del año dentro del catálogo de Netflix.
Tráiler de Él y ella
