Atrapante thriller en Netflix: la oscura serie de crímenes y secretos que es tendencia con "Él y ella"

Con una tensión constante, la serie plantea una pregunta inquietante: cuando todos ocultan algo, ¿quién dice realmente la verdad?

Reparto de Él y ella

Para dar vida a este thriller psicológico, la producción reunió a un elenco de primer nivel:

Tessa Thompson como Anna Andrews, la periodista atrapada entre su pasado y el presente.

Jon Bernthal como Jack Harper, el detective decidido a resolver el caso.

Pablo Schreiber en un papel clave dentro de la investigación.

Con una puesta en escena sobria, actuaciones intensas y un guion cargado de giros, Él y ella se consolida como una de las series más comentadas del año dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler de Él y ella