Netflix: llegó la película que es furor mundial y es aclamada por la critica

Reparto de Mamma mía!

Uno de los grandes atractivos del film es su elenco estelar:

Meryl Streep como Donna Sheridan.

Amanda Seyfried como Sophie Sheridan.

Pierce Brosnan como Sam Carmichael.

Colin Firth como Harry Bright.

Stellan Skarsgård como Bill Anderson.

Julie Walters y Christine Baranski completan el trío de amigas de Donna.

La química entre los protagonistas y la interpretación musical de Meryl Streep son dos de los pilares que sostienen el éxito continuo de la película.

Tráiler de Mamma mía!