 Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción

Entre los invitados está Zoa, una creadora muy activa en redes que llega atraída por la propuesta. Lo que empieza como un viaje fascinante y lleno de expectativas se transforma en algo completamente distinto cuando descubre que ese supuesto paraíso esconde secretos oscuros. En la isla conoce a Astrid, la anfitriona que la recibe, mientras Aldo, compañero de travesía, mantiene fuertes sospechas sobre la organización.