Netflix: la serie española que es un éxito en la plataforma por su gran producción
En Netflix, las series españolas pisan fuerte: una producción destacada se mete en la intimidad y los secretos del mundo influencer con drama y realismo actual.
Dentro del amplio catálogo de Netflix, las series españolas siguen sumando títulos atrapantes, como Bienvenidos a Edén, una producción que expone la intimidad y los conflictos del universo influencer. En un contexto donde las redes marcan tendencia, la historia sigue a cuatro jóvenes creadores con millones de seguidores y vidas aparentemente ideales.
El éxito digital los lleva a recibir una invitación exclusiva a una fiesta en una isla paradisíaca. Sin embargo, lo que comienza como una experiencia soñada se convierte en una trama inquietante: sucesos extraños y peligrosos los obligan a luchar por sobrevivir y descubrir qué se esconde detrás de ese enigmático destino, en una de las mejores series de Netflix.
De qué trata Bienvenidos a Edén
Bienvenidos a Edén, una de las series thriller disponibles en Netflix, narra la experiencia de cinco jóvenes influencers que reciben una invitación a la fiesta más exclusiva del momento, organizada en una isla secreta por la marca de una bebida innovadora. Lo que promete ser un evento inolvidable pronto revela un trasfondo inquietante.
Entre los invitados está Zoa, una creadora muy activa en redes que llega atraída por la propuesta. Lo que empieza como un viaje fascinante y lleno de expectativas se transforma en algo completamente distinto cuando descubre que ese supuesto paraíso esconde secretos oscuros. En la isla conoce a Astrid, la anfitriona que la recibe, mientras Aldo, compañero de travesía, mantiene fuertes sospechas sobre la organización.
Fuera del lugar, Gabi, la hermana de Zoa, intenta averiguar qué ocurrió tras su desaparición, sumando tensión a la trama. Con misterio, giros y crítica al mundo influencer, la ficción se consolida como una de las series más intrigantes del catálogo de Netflix.
Reparto de Bienvenidos a Edén
- Amaia Aberastur
- Amaia Salamanca
- Belinda
- Albert Baró
- Ana Mena
- Lola Rodríguez
- Begoña Vargas
- Berta Vázquez
- Guillermo Pfening
Tráiler de Bienvenidos a Edén
