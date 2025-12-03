La exitosa producción argentina que está en Netflix y está basada en una historieta de los 60's
Combina una historia legendaria, un elenco de primer nivel y una visual que la convierte en una de las apuestas más grandes del streaming para la región.
La llegada de una nueva producción argentina a Netflix volvió a encender el entusiasmo de los suscriptores. Se trata de una serie que, apenas estrenó, se posicionó entre lo más visto de la plataforma y generó conversación tanto en el país como en otros rincones del mundo. Su impacto no sorprende.
La adaptación moderna de esta clásica historieta nacional logró captar la atención de fanáticos de la ciencia ficción, nostálgicos del cómic original y nuevos espectadores que descubren su trama por primera vez. El resultado es una producción que ya es furor y que promete seguir creciendo en popularidad.
De qué trata "El Eternauta"
Según adelantó Netflix, la serie sigue la historia de Juan Salvo, un hombre común que se ve envuelto en un escenario completamente extraordinario:
“Tras una nevada mortal, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes luchan contra una amenaza alienígena.”
La trama retoma la esencia de la mítica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, pero con un enfoque contemporáneo, efectos actuales y una narrativa que potencia la tensión desde el primer episodio.
La producción muestra cómo una misteriosa tormenta de nieve tóxica provoca la muerte de millones de personas, dejando a los protagonistas aislados y obligados a organizarse para sobrevivir. En medio del caos, descubren que la nevada es apenas el comienzo de una invasión extraterrestre que controla distintos tipos de criaturas y que pone en jaque la existencia humana.
Son seis capítulos llenos de suspenso, acción y drama, que ya dejaron al público pidiendo más. De hecho, la plataforma confirmó una segunda temporada.
Reparto de "El Eternauta"
La serie cuenta con uno de los elencos más fuertes del catálogo argentino en Netflix. Entre los actores principales se encuentran:
Ricardo Darín como Juan Salvo
Carla Peterson
César Troncoso
Andrea Pietra
Ariel Staltari
Marcelo Subiotto
Claudio Martínez Bel
Orianna Cárdenas
Mora Fisz
La presencia de Darín como protagonista fue una de las grandes claves del éxito, sumado a la dirección de Bruno Stagnaro, creador de otras producciones icónicas del cine y la televisión nacional.
Trailer de "El Eternauta"
