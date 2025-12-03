La exitosa producción argentina que está en Netflix y está basada en una historieta de los 60's

La producción muestra cómo una misteriosa tormenta de nieve tóxica provoca la muerte de millones de personas, dejando a los protagonistas aislados y obligados a organizarse para sobrevivir. En medio del caos, descubren que la nevada es apenas el comienzo de una invasión extraterrestre que controla distintos tipos de criaturas y que pone en jaque la existencia humana.

Son seis capítulos llenos de suspenso, acción y drama, que ya dejaron al público pidiendo más. De hecho, la plataforma confirmó una segunda temporada.

Reparto de "El Eternauta"

La serie cuenta con uno de los elencos más fuertes del catálogo argentino en Netflix. Entre los actores principales se encuentran:

Ricardo Darín como Juan Salvo

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

La presencia de Darín como protagonista fue una de las grandes claves del éxito, sumado a la dirección de Bruno Stagnaro, creador de otras producciones icónicas del cine y la televisión nacional.

Trailer de "El Eternauta"