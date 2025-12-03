Netflix: la exitosa e icónica película de Brad Pitt que está en la plataforma y sigue siendo un éxito
Con acción, humor, escenas subidas de tono y una química que marcó a toda una generación que volvió a posicionarse entre lo más visto de la plataforma.
Estrenada en 2005, la película no solo arrasó en la taquilla mundial, sino que además quedó en la historia por ser el proyecto en el que Pitt y Jolie comenzaron su romance. Hoy, casi 20 años después, sigue siendo una de las favoritas del público y un clásico dentro del género de acción y comedia romántica.
Con dirección de Doug Liman, ritmo vertiginoso y un guion lleno de momentos memorables, continúa sumando visualizaciones por su mezcla de adrenalina, humor y tensión sexual, una fórmula que la consolidó como un éxito que no envejece.
De qué trata “Sr. y Sra. Smith”
“Sr. y Sra. Smith” sigue la historia de John y Jane Smith, un matrimonio que lleva años sumergido en una rutina agotadora y sin emoción. Para intentar recomponer la relación, asisten a terapia de pareja… hasta que un inesperado secreto lo cambia todo.
Ambos descubren que llevan una doble vida como asesinos a sueldo, trabajando para organizaciones rivales que ni siquiera saben de la existencia del otro. La tensión estalla cuando reciben la misión más peligrosa de sus carreras: eliminar a su propio cónyuge.
A partir de ese momento, se desencadena una mezcla explosiva de acción, persecuciones, enfrentamientos y reconciliaciones inesperadas, mientras intentan mantenerse con vida y entender qué queda de su matrimonio. Esta combinación de adrenalina y comedia convirtió a la película en un éxito inmediato.
Reparto de “Sr. y Sra. Smith”
-
Brad Pitt como John Smith
-
Angelina Jolie como Jane Smith
-
Vince Vaughn como Eddie
-
Adam Brody como Benjamin Danz
-
Kerry Washington como Jasmine
-
Keith David como Father
-
Chris Weitz como Martin Coleman
-
Rachael Huntley como Suzy Coleman
-
Michelle Monaghan como Gwen
-
Stephanie March como Julie
Tráiler de “Sr. y Sra. Smith”
