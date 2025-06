Netflix: una historia de emociones al límite que conquista el ranking mundial

Desde su llegada a Netflix el 17 de junio de 2025, es furor en América Latina y España, donde ya lidera el ranking de las más reproducidas. No solo los fans del thriller político se engancharon, sino también quienes buscan una historia potente que mantenga la atención todo el tiempo.

La historia arranca con la inesperada muerte del presidente de Rusia, lo que abre la puerta a un sucesor de pasado dudoso. Al mismo tiempo, una bomba nuclear israelí desaparece misteriosamente, y un grupo de científicos cae en manos equivocadas.

Un joven analista de la CIA, Jack Ryan, es el encargado de investigar la situación. Con el correr de los minutos, descubre que un grupo terrorista neonazi planea detonar una bomba nuclear en Estados Unidos para desatar una guerra entre las potencias mundiales. La tensión crece minuto a minuto, y la película juega con la delgada línea entre ficción y realidad.

El elenco está encabezado por grandes nombres de Hollywood:

Embed - The Sum of All Fears (2002) Official Trailer #1 - Ben Affleck Movie MD