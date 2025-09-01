Netflix: una miniserie alemana de 10 episodios que es un éxito del momento

El impacto fue tan grande que, a mediados de 2024, Netflix confirmó que trabaja en una segunda temporada, algo que los seguidores pedían con insistencia. Aunque todavía no hay una fecha exacta, se estima que la continuación podría ver la luz entre finales de 2025 y 2026. Mientras tanto, la primera entrega continúa siendo una de las más elegidas del catálogo.