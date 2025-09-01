Netflix: una miniserie alemana de 10 episodios que es un éxito del momento
Aunque pasaron más de siete años de su estreno, una miniserie alemana volvió a captar la atención en todo el mundo.
La plataforma sigue sorprendiendo con propuestas que logran mantenerse vigentes a pesar del paso del tiempo. Entre ellas aparece un thriller policial que desde su llegada en 2018 no ha dejado de ganar fanáticos. La serie cuenta con apenas 10 capítulos, suficientes para enganchar a millones de espectadores y consolidarse como un verdadero fenómeno.
El impacto fue tan grande que, a mediados de 2024, Netflix confirmó que trabaja en una segunda temporada, algo que los seguidores pedían con insistencia. Aunque todavía no hay una fecha exacta, se estima que la continuación podría ver la luz entre finales de 2025 y 2026. Mientras tanto, la primera entrega continúa siendo una de las más elegidas del catálogo.
Con un estilo crudo y directo, la producción alemana ofrece una historia donde la corrupción, la violencia y la lealtad se entremezclan. Lo más llamativo es cómo logra utilizar el fútbol como disparador de una trama que expone conflictos sociales, raciales y políticos de gran actualidad.
De qué trata "Perros de Berlín"
Según la sinopsis oficial, la serie cuenta la historia de dos policías que deben investigar el asesinato de una estrella del fútbol turco-alemana. Sin embargo, las turbias conexiones de uno de ellos complican la investigación y generan controversia en todo Berlín.
Cada episodio avanza con un ritmo intenso, donde el crimen organizado, las apuestas ilegales y los intereses políticos se cruzan en un caso que nadie quiere resolver del todo.
Reparto de "Perros de Berlín"
- Felix Kramer
- Fahri Yardim
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Tráiler de "Perros de Berlín"
