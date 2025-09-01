La nueva temporada de una exitosa serie dramática llega a Netflix
Estrenada en el 2023, esta producción de suspenso tiene ocho episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.
En épocas donde el aburrimiento se apodera del cuerpo, la mejor opción son las plataformas de streaming, que se encargan de ofrecer un amplio abanico de películas o series para que el usuario se sumerja por completo. En Netflix, por ejemplo, se pueden encontrar diferentes producciones de suspenso, acción o romance que atrapan a los espectadores de inmediato.
Una de las series más vistas del último tiempo es "Berlín", que se estrenó en el 2023 y tiene tan solo ocho episodios en total. Su corta duración hace que los usuarios puedan verla completa de un tirón y sin problemas, ya que la trama de suspenso hace que cada usuario esté pegado al sillón en todo momento.
Esta producción fue dirigida por Albert Pintó, David Barrocal y Geoffrey Cowper, aunque uno de los puntos más destacados es el elenco de primer nivel que reúne: Pedro Alonso, Michelle Jenner y Diana Gómez son actores protagonistas de esta serie.
De qué trata "Berlín"
"Berlín" es la precuela de "La casa de papel" que muestra al personaje en su época de mayor esplendor, antes de la enfermedad y del encierro en la Fábrica de Moneda.
La trama sigue un plan para robar 44 millones en joyas con la ayuda de una banda diversa de especialistas, donde se mezclan la lealtad, el riesgo y el ingenio. Esta serie irrumpió en la plataforma y causó una revolución en los fanáticos de "La Casa del Papel".
Reparto de "Berlín"
- Pedro Alonso como Andrés "Berlín" de Fonollosa
- Michelle Jenner como Keila
- Diana Gómez como Tatiana
- Tristán Ulloa como Damián Vázquez
- Begoña Vargas como Cameron
- Julio Peña Fernández como Roi
- Joel Sánchez como Bruce
- Samantha Siqueiros como Camille Polignac
- Rachel Lascar como la comisaria Marie Lavelle
- Najwa Nimri como Alicia Sierra
- Itziar Ituño como Raquel Murillo
Tráiler de "Berlín"
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario