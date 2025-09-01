Netflix: la comedia romántica con escenas muy subidas de tono

La película está dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, quienes vuelven a encarnar a Raquel y Ares, una pareja que lucha por sostener su amor en medio de la distancia, los celos y la aparición de nuevas tentaciones. Estrenada en junio de 2023, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, perfecta para una noche de cine en casa.