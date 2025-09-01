Netflix: la comedia romántica con escenas muy subidas de tono
Esta producción española combina la intensidad de un amor juvenil con momentos cargados de sensualidad, lo que la convirtió en una de las favoritas de los suscriptores.
La plataforma de streaming no deja de apostar por producciones españolas, y una de las más comentadas. Se trata de una secuela que continúa una historia ya conocida, pero con un nivel más alto de emotividad y erotismo que engancha desde el primer minuto.
La película está dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, quienes vuelven a encarnar a Raquel y Ares, una pareja que lucha por sostener su amor en medio de la distancia, los celos y la aparición de nuevas tentaciones. Estrenada en junio de 2023, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, perfecta para una noche de cine en casa.
Con escenas intensas y una trama juvenil atrapante, la película se convirtió en una de las comedias románticas más vistas de Netflix, logrando mantener a los fanáticos pendientes de cada detalle de la historia.
De qué trata "A través de mi ventana 2: A través del mar"
En esta secuela, Raquel y Ares se reencuentran después de un año de estar separados. Él se fue a estudiar medicina en Estocolmo, mientras que ella persigue su sueño de ser escritora. La relación a distancia los pone a prueba, pero el verano trae un nuevo encuentro que reaviva la pasión.
Sin embargo, los meses de ausencia y las personas que conocieron en el camino pondrán en duda lo que parecía ser un amor inquebrantable. Entre playas, romances cruzados y conflictos internos, la pareja deberá decidir si lo suyo puede resistir el paso del tiempo.
Reparto de "A través de mi ventana 2: A través del mar"
-
Clara Galle (Raquel)
Julio Peña Fernández (Ares)
Natalia Azahara (Daniela)
Hugo Arbues (Apolo)
Eric Masip (Artemis)
Andrea Chaparro (Vera)
Iván Pellicer (Gregory)
Trailer de "A través de mi ventana 2: A través del mar"
