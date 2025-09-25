MinutoUno

Netflix da inicio a la primavera con esta dramática y romántica película

Espectáculos

Esta historia de Netflix se posiciona como una de las más destacadas en su género y promete ser un éxito indiscutido en 2025.

Netflix da inicio a la primavera con esta dramática y romántica película

Netflix da inicio a la primavera con esta dramática y romántica película

Regreso a Cold Mountain llega a Netflix como un drama romántico de época que promete ser una de las producciones más recordadas de 2025. Esta película estadounidense de 2003, escrita y dirigida por Anthony Minghella, cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger, quienes brindan actuaciones memorables.

La trama sigue a Inman, un soldado herido que enfrenta un largo y peligroso viaje de regreso a Cold Mountain, donde lo espera su prometida Ada. Paralelamente, Ada lucha por mantener su granja y sobrevivir a las dificultades que dejó la guerra, con la ayuda de Ruby, mostrando la fortaleza y resiliencia de quienes esperan en casa.

Ganadora de un Premio Oscar y un Globo de Oro, esta adaptación de la novela de 1997 de Charles Frazier se estrenó en Netflix el 20 de septiembre de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 34 minutos, perfecta para quienes buscan un relato emotivo, romántico y lleno de drama.

De qué trata "Regreso a Cold Mountain"

Regreso a Cold Mountain sigue la ardua travesía de Inman (Jude Law), un soldado que, herido y agotado, intenta regresar a su hogar en Cold Mountain, Carolina del Norte, mientras la Guerra Civil estadounidense llega a su fin en 1865. En su camino, Inman enfrenta ríos, montañas y enemigos, en un viaje que pone a prueba su resistencia y determinación.

Mientras tanto, su prometida Ada (Nicole Kidman) lucha por sobrevivir y mantener la granja familiar. Con la ayuda de Ruby (Renée Zellweger), debe adaptarse a la dureza del entorno y superar los desafíos que la guerra dejó a su paso. La película combina drama, romance y la lucha por la supervivencia, mostrando tanto la odisea de Inman como la fortaleza y resiliencia de Ada ante la adversidad.

Reparto de "Regreso a Cold Mountain"

  • Jude Law (William “WP” Inman)
  • Nicole Kidman (Ada Monroe)
  • Renée Zellweger (Ruby Thewes)
  • Eileen Atkins (Maddy)
  • Brendan Gleeson (Stobrod Thewes)
  • Phillip Seymour Hoffman (Solomon Veasey)
  • Batalie Portman (Sara)
  • Giovanni Ribisi (Junior)

Trailer de "Regreso a Cold Mountain"

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas