Netflix da inicio a la primavera con esta dramática y romántica película
Esta historia de Netflix se posiciona como una de las más destacadas en su género y promete ser un éxito indiscutido en 2025.
Regreso a Cold Mountain llega a Netflix como un drama romántico de época que promete ser una de las producciones más recordadas de 2025. Esta película estadounidense de 2003, escrita y dirigida por Anthony Minghella, cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger, quienes brindan actuaciones memorables.
La trama sigue a Inman, un soldado herido que enfrenta un largo y peligroso viaje de regreso a Cold Mountain, donde lo espera su prometida Ada. Paralelamente, Ada lucha por mantener su granja y sobrevivir a las dificultades que dejó la guerra, con la ayuda de Ruby, mostrando la fortaleza y resiliencia de quienes esperan en casa.
Ganadora de un Premio Oscar y un Globo de Oro, esta adaptación de la novela de 1997 de Charles Frazier se estrenó en Netflix el 20 de septiembre de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 34 minutos, perfecta para quienes buscan un relato emotivo, romántico y lleno de drama.
De qué trata "Regreso a Cold Mountain"
Regreso a Cold Mountain sigue la ardua travesía de Inman (Jude Law), un soldado que, herido y agotado, intenta regresar a su hogar en Cold Mountain, Carolina del Norte, mientras la Guerra Civil estadounidense llega a su fin en 1865. En su camino, Inman enfrenta ríos, montañas y enemigos, en un viaje que pone a prueba su resistencia y determinación.
Mientras tanto, su prometida Ada (Nicole Kidman) lucha por sobrevivir y mantener la granja familiar. Con la ayuda de Ruby (Renée Zellweger), debe adaptarse a la dureza del entorno y superar los desafíos que la guerra dejó a su paso. La película combina drama, romance y la lucha por la supervivencia, mostrando tanto la odisea de Inman como la fortaleza y resiliencia de Ada ante la adversidad.
Reparto de "Regreso a Cold Mountain"
- Jude Law (William “WP” Inman)
- Nicole Kidman (Ada Monroe)
- Renée Zellweger (Ruby Thewes)
- Eileen Atkins (Maddy)
- Brendan Gleeson (Stobrod Thewes)
- Phillip Seymour Hoffman (Solomon Veasey)
- Batalie Portman (Sara)
- Giovanni Ribisi (Junior)
