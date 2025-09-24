Netflix: el drama conmovedor sobre un perro leal y con mucho amor

De qué trata "Mi amigo Enzo"

La historia se centra en Enzo, un perro muy astuto y reflexivo, que observa la vida de su dueño y las decisiones que toma. A lo largo de la película, Enzo ofrece lecciones sobre la manera adecuada de actuar frente a situaciones difíciles, ya sea en el amor, la pérdida o los desafíos profesionales. Su visión filosófica y su vínculo con Denny permiten explorar valores universales como la lealtad, el cariño y la resiliencia.