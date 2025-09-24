Netflix: el drama conmovedor sobre un perro leal y con mucho amor
Una historia de amor, pérdida y lealtad llega a Netflix con un protagonista inesperado: un perro que narra la vida de su dueño y la importancia de las relaciones humanas.
Netflix sigue renovando su catálogo con producciones que atrapan a sus suscriptores, y este agosto de 2025 incorporó una película basada en la novela homónima de Garth Stein. La trama mezcla amor, sacrificio y aprendizaje, contados desde la perspectiva de Enzo, un perro cuya voz es interpretada por Kevin Costner.
El filme narra la vida de Denny Swift (Milo Ventimiglia), un piloto de carreras que sueña con llegar a la Fórmula 1, y de su esposa Eve (Amanda Seyfried), mientras Enzo observa y reflexiona sobre cada acontecimiento. La película logra transmitir con sensibilidad los dilemas de la vida, la pérdida y la importancia de la lealtad y la familia, con un estilo que combina comedia y drama de manera equilibrada.
La crítica especializada recibió positivamente a esta producción. Pablo O. Scholz, del Diario Clarín, destacó que “no pega golpes bajos. Es cierto, también, que la trama va pegando cada vuelco y revolcada que dejará a más de un espectador por momentos desconcertado”, subrayando la fuerza narrativa desde la perspectiva del perro protagonista.
De qué trata "Mi amigo Enzo"
La historia se centra en Enzo, un perro muy astuto y reflexivo, que observa la vida de su dueño y las decisiones que toma. A lo largo de la película, Enzo ofrece lecciones sobre la manera adecuada de actuar frente a situaciones difíciles, ya sea en el amor, la pérdida o los desafíos profesionales. Su visión filosófica y su vínculo con Denny permiten explorar valores universales como la lealtad, el cariño y la resiliencia.
A su lado, Eve (Amanda Seyfried) brinda apoyo constante a Denny, mientras la familia y los amigos participan en una narrativa que mezcla carreras de autos, historias de vida y la influencia de Enzo como narrador. Esta combinación de elementos hace que la película sea emocional, entretenida y profunda, ideal para quienes buscan historias conmovedoras en Netflix.
Reparto de "Mi amigo Enzo"
Kevin Costner – voz de Enzo
Milo Ventimiglia – Denny Swift
Amanda Seyfried – Avery “Eve” Swift
Kathy Baker – Trish
Martin Donovan – Maxwell
Gary Cole – Don Kitch
McKinley Belcher III – Mark Finn
Andres Joseph – Tony
El reparto combina talento veterano y jóvenes actores, logrando que cada personaje tenga un peso emocional en la historia y complementando la perspectiva única de Enzo.
