Netflix: el clásico de los 90 que sorprendió y se metió entre lo más visto de la plataforma

De qué trata "The last of the Mohicans"

The last of the Mohicans está basada en la novela homónima del escritor estadounidense James Fenimore Cooper, fue dirigida por Michael Mann y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe. Cabe destacar que se estrenó 1 de diciembre del 2023 en la plataforma y tiene una duración de 1:51hs.

"Un inglés criado por una tribu nativa en la América colonial se ve envuelto en un sangriento conflicto imperial cuando se enamora de la hija de un coronel británico", indica la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de "The last of the Mohicans"

Embed - The Last of the Mohicans - Official® Trailer [HD]

Reparto de "The last of the Mohicans"

Daniel Day-Lewis (Nathaniel Poe)

Madeleine Stowe (Cora Munro)

Russell Means (Chingachgook)

Eric Schweig (Uncas)

Jodhi May (Alice Munro)

Steven Waddington (Duncan Heyward)

Wes Studi (Magua)

Maurice Roëves (Edmund Munro)

Patrice Chéreau (Louis-Joseph de Montcalm)

Terry Kinney (John Cameron)