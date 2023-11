El documental de Sylvester Stallone que conquista Netflix

Sly | Sylvester Stallone Documentary | Official Trailer | Netflix

"Puedo sentir que me marchito, me seco", señala Stallone en la historia de su vida. Pero, aún así, con 77 años se muestra más activo que nunca en producciones como "Tulsa King". No obstante, de su memoria no sale aquella película que, para él, lo arruinó a nivel físico. "La verdad es que nunca me recuperé del todo de 'Los Indestructibles'. Me dejó el cuerpo hecho polvo. Hizo tal destrozo en mi cuerpo que nunca he vuelto a ser el mismo", describió en "Sly".

Estas declaraciones Sylvester las hizo porque, durante el rodaje, se lesionó el cuello mientras filmaba una escena, se dislocó los hombros y tuvo bronquitis y aftas en medio de las grabaciones. Y, además de ser esta una de las declaraciones más impactantes del actor, también está aquella en la que cuenta sobre el dinero que le ofrecieron para evitar que protagonice Rocky y poner a otro intérprete.