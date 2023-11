Netflix: el documental sobre una estrella de la música que es furor

Sinopsis de "Robbie Williams"

La revelación del documental de Netflix tuvo lugar inicialmente en el Festival de Televisión de Edimburgo el 4 de septiembre de 2023. No obstante, esta no es la única obra sobre su vida en desarrollo en este momento, ya que Robbie Williams está también involucrado en la realización de "Better Man", una película biográfica en la cual asumirá el papel principal interpretándose a sí mismo.

La película adoptará un formato musical y ofrecerá nuevas interpretaciones de varias de las canciones destacadas del artista reconocido por éxitos como "Angels", "Rock DJ" y "Candy"

Desde el 8 de noviembre, la docuserie sobre Robbie Williams se encuentra disponible en Netflix, constando de cuatro episodios con una duración aproximada de 50 minutos cada uno.

Tráiler de "Robbie Williams"

Robbie Williams | Tráiler oficial | Netflix