Netflix: el melodrama coreano que es tendencia en la plataforma

La producción está protagonizada por Jo Jung Suk, Shin Se Kyung y Lee Shin Young, y sigue la historia de un rey que, en medio de la lucha de poder entre la realeza y el Gobierno, se involucra con una misteriosa mujer, cuyo oculto deseo de venganza se transforma en un amor inesperado.

Lee In es un príncipe cuya lealtad hacia su hermano mayor, el rey Lee Sun, es innegable. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es tomado como rehén por la dinastía Qing, lo que provoca que el rey lo vea con desconfianza y lo considere un traidor, desatando así un profundo dolor emocional en Lee In.

Durante este tiempo, el joven conoce a un enigmático jugador de baduk que lo cautiva por completo. A pesar de ocupar la posición más alta como rey y mostrarse fuerte externamente, internamente se siente triste y vulnerable.

Por otro lado, Kang Hee Soo, una jugadora de baduk desconocida que se enamora del príncipe Lee In, se ve envuelta en una intriga cuando, debido a las circunstancias del destino, se convierte en espía con el propósito de vengarse acercándose al rey.

Embed - Captivating the King | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]