"El monstruo de la vieja Seúl": Park Seo-joon y Han So-hee hablan sobre la nueva serie de Netflix

Antes del estreno de Gyeongseong Creature (El monstruo de la vieja Seúl), Park Seo-joon y Han So-hee presentaron la serie desde un megaevento realizado en Corea del Sur, del cual Minutouno.com tuvo la posibilidad de participar. Allí, contaron el trasfondo de sus personajes - Jang Tae-sang y Yoon Chae-ok - y dieron detalles del detrás de cámara durante las grabaciones.

gyeongseong creature - el monstruo de la vieja seul Park Seo-joon, Kim Hae-sook, Han So-hee, Claudia Kim y Jo Han-cheul (izq. a dcha.)

“En la primera escena mi personaje es torturado, me estaban tirando agua y estaba extremadamente fría. Pensé ‘¿así me reciben en el set?’ (risas) Fue duro. Si empezaba así, qué vendría después”, expresó Seo-joon sobre una de las primeras imágenes que se ven en la serie y que resume la sensación que percibe el espectador desde los primeros minutos.

Jang Tae-sang es el hombre más rico de Bucheon - ciudad en la que transcurre la historia - dueño de “El Tesoro Dorado”, una reconocida casa de empeño que le otorgó un alto status social y conexiones políticas. Sin embargo, es esto mismo lo que le generará problemas y, en paralelo, lo ayudará a resolver los conflictos que se le presentan.

park seo-joon Series coreanas en Netflix: Park Seo-joon interpreta a Jang Tae-sang en "El monstruo de la vieja Seúl"

“Antes de convertirse en este hombre, él tuvo que pasar por muchas experiencias y luchas. A lo largo de la serie traté de enfocarme en mostrarles el back de la historia de mi personaje”, resaltó Seo-joon, evitando dar spoilers sobre el trasfondo que se revela a lo largo de los capítulos.

Han So-hee, por su parte, interpreta a Yoon Chae-ok, una detective valiente y corajuda quien junto a su padre, Yoon Joong-won (Jo Han-cheul), emprenden la búsqueda de su madre, desaparecida hace diez años. Las pistas los llevan a Bucheon y, en particular, al Hospital Ongseong.

han so hee Han So-hee se pone en el piel de Yoon Chae-ok para uno de los estrenos más esperados del año

“Creo la personalidad de Chae-ok y la mía no combinan porque a mí me asustan muchas cosas, no soy tan valiente y eso me preocupaba un poco”, se sinceró la actriz al momento de hablar de su rol en la serie: “La historia, la influencia que recibí de otros personajes, incluyendo Tae-sang, y la determinación del mío a la hora de querer encontrar a su madre hicieron que finalmente no fuera tan difícil interpretarla", agregó.

La química entre Park Seo-joon y Han So-hee da lugar al romance en medio del horror

Gyeongseong Creature (El monstruo de la vieja Seúl) definitivamente no se presenta como un k-drama, género que engloba a las series coreanas románticas. Seo-joon la definió como “una mezcla de diferentes géneros que va a ser una gran experiencia visual” para el espectador, algo promovido por los sonidos, las escenas de acción y los efectos especiales. Pese a esto, la serie le da un lugar al romance entre los protagonistas desde un mensaje ya conocido: el amor lo puede todo.

“Nos conocimos primera vez y no nos volvimos a encontrar hasta luego de varias escenas. Eso fue muy útil porque quería verla, la extrañaba. Cuando nos encontramos le dije ‘¡te extrañé Soo-Hee, no hemos estados juntos en una escena por mucho tiempo!’. Esas circunstancias me ayudaron para las escenas porque se crearon emociones”, expresó el actor surcoreano.

Al momento de hablar sobre la relación entre Jang Tae-sang y Yoon Chae-ok, el protagonista consideró: “Creo que podría definirse como un romance reservado. El contexto fue lo que hizo enternecer el corazón de los personajes”.

El monstruo de la vieja Seúl Park Seo-Joon y Han So-Hee protagonizan la nueva serie coreana de Netflix.

Han So-hee por su parte distinguió que “las emociones tienen que ser restringidas porque Chae-ok y Tae-sang tienen algo que proteger. Como dijo Seo-joon, nos tomó mucho tiempo en volver a reunirnos en el set, así que siempre nos extrañábamos porque usualmente su personaje estaba encerrado en algún lado o el mío resultaba herido. Las circunstancias nos ayudaron para restringir más nuestros sentimientos”.

“No es una serie solo sobre el romance entre una mujer y un hombre, sino sobre cómo se unen para luchar juntos contra una criatura y sobrevivir. Espero que no se enfoquen solamente en el costado romántico de la historia”, reafirmó la protagonista de Gyeongseong Creature.

Tras la química generada, Park Seo-joon no se privó de destacar el trabajo de su colega: “So-hee es una gran actriz. Más que deliberar qué íbamos a crear en pantalla, ya teníamos el contexto creado así que solo nos juntamos y seguimos para adelante. Hay algunas escenas que no compartimos, pero tenés que confiar en tu compañero, confié en ella y realmente me ayudó mucho”.

Han So-hee resultó herida durante la grabación

Las escenas de acción representaron un gran desafío para sus protagonistas. En este sentido, Han So-Hee reveló: “En una escena tuve que golpearme la cabeza unas veinte veces. Me empezó a doler el cuello y al otro día no podía moverlo mucho. Fue la primera escena y también me hizo pensar en cómo iba a ser mi último día. Realmente quería que la escena saliera bien y por eso la repetimos”.

La actriz destacó que las escenas finales fueron resultado del nivel de creación y determinación del director, y la dificultad también incluía que debían estar combinadas con expresiones emocionales que transitaban sus personajes en momentos claves de la serie.

Por su parte, Park Seo-joon también expresó su preocupación sobre cómo realizaría las escenas de acción: “Cuando hice el casting para mi personaje, ya estaba escrito cómo iba a ser la criatura y cómo iba a ser el set, pero mientras estaba grabando esas escenas en particular tenía cierta preocupación sobre cómo iba a hacerlas. Por suerte el director y todo el equipo estuvieron muy bien preparados. También contábamos con la previsualización, donde el equipo de efectos especiales nos mostraba cómo iba a ser la escena en el corte final. Eso me ayudó concentrarme en mi personaje”.

"Decimos que fue duro y desafiante, pero creo que fue un estrés del bueno, que nos llevó a crear algo mejor. Fue la primera vez para muchos de nosotros y le pusimos nuestro corazón a esta serie. Creo que finalmente salió bien y que la audiencia va a estar sorprendida”, cerró el actor.

