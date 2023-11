Netflix: el nuevo video de "El monstruo de la vieja Seúl", la esperada serie coreana

“Gyeongseong Creature” contará la historia de dos jóvenes que lucharán contra una entidad en el oscuro hospital Ongseong. En la serie, Park Seo-Joon interpretará a Jang Tae-Sang, un influyente amo de la Casa del Tesoro de Oro, mientras que Han So-Hee encarnará a la implacable detective Yoon Chae-Ok.

El video publicado hoy por Netflix muestra revela un momento de tensión entre los personajes de Seo-Joon y So-Hee. La trama se complica cuando Tae-Sang, que controla información crucial en el bullicioso distrito de Bonjeong, se enfrenta a una terrible amenaza: encontrar a la amante desaparecida del comisario Ishikawa "antes de que caigan las flores de cerezo". Esto le lleva a encontrarse con Chae-Ok y su padre, expertos en localizar a personas desaparecidas. Juntos, se infiltran en el hospital Ongseong, epicentro de sospechas e intrigas.

El avance deja a los espectadores preguntándose qué oscuros secretos y conspiraciones les aguardan en esta oscura época.

Netflix: Park Seo-Joon y Han So-Hee hablan de "Gyeongseong Creature"

La serie marca el regreso a la pantalla de Netflix de Park Seo-Joon, conocido por sus papeles en series coreanas imperdibles como Itaewon Class y What's Wrong with Secretary Kim, y de Han So-Hee, quien protagonizó My Name y Nevertheless y últimamente el vídeo musical de Jungkook de BTS, “Seven”, un éxito número 1 de Billboard.

El monstruo de la vieja Seúl Park Seo-Joon y Han So-Hee protagonizan la nueva serie coreana de Netflix.

Junto al avance, los protagonistas ya expresaron sus primeras opiniones sobre la nueva producción surcoreana de Netflix. "La serie combina encuentros con criaturas, llenos de tensión, con una apasionante historia de supervivencia", expresó Park Seo-Joon sobre su nuevo trabajo.

So-Hee por su parte añadió que "la mezcla única de drama histórico y el género de aventuras ofrece una emocionante diversidad".

El elenco de “Gyeongseong Creature” también incluye a Claudia Kim (Animales fantásticos; Avegngers), Kim Hae-Sook, Jo Han-Chul (Vicenzo) y Wi Ha-Joon (Las hermanas; El Juego del Calamar).

¿Cuándo se estrena “Gyeongseong Creature”?

El póster de la serie revela un momento suspenso en el que Tae-Sang y Chae-Ok se enfrentan a una presencia misteriosa. Las imágenes de barrotes de una prisión y manos desesperadas que se extienden hacia los protagonistas aluden a los profundos secretos del hospital Ongseong, uno de los muchos lugares de vital importancia que aparecen en la serie.

La serie debutará en dos partes: los primeros siete episodios se lanzarán el 22 de diciembre y los últimos tres el 5 de enero de 2024, solo en Netflix.

Gyeongseong Creature - El monstruo de la vieja Seúl

“Gyeongseong Creature”: datos de la nueva serie coreana

• Elenco: Park Seo-Joon, Han So-Hee, Claudia Kim, Kim Hae-Sook, Jo Han-Chul, Wi Ha-Joon

• Título original: “Gyeongseong Creature”

• Título en español: “El monstruo de la vieja Seúl”

• Dirigida por: Chung Dong-Yoon

• Escrita por: Kang Eun-Kyung

• Producida por: Story & Pictures Media, Kakao Entertainment

• Co-producida por: Studio Dragon

• ¿Dónde verla?: Netflix

• Fecha de estreno: Temporada 1: Parte 1 se estrena el 22 de diciembre de 2023 | Parte 2, el 5 de enero de 2024