Netflix: el thriller de 2018 que atrapó a los suscriptores

Dura 1 hora y 53 minutos, y está protagonizada por Theo James, Forest Whitaker y Kat Graham. Su primera emisión fue en 2018, cuando las personas que la vieron consideraron que es muy "inquietante" por su trama apocalíptica. De todas formas, el servicio de streaming apostó por ella con mucho éxito.

De qué trata "El final de todo"

La sinopsis oficial de Netflix nos cuenta: "Para salvar a su novia embarazada en medio de un cataclismo repentino, un joven abogado comienza un peligroso viaje en auto acompañado de su futuro suegro".

Según el relato, una catástrofe va a convertir a Estados Unidos en una zona de guerra. Los efectos son perturbadores, puesto que Will Younger (James) y Samantha Sutherland (Graham), que están en Chicago para visitar al padre de la novia, Thomas (Whitaker), no se esperan lo que está a punto de suceder.

Están esperando su primer hijo, pero optan por no contárselo a Thomas: él no ve a Will con buenos ojos. No obstante, esta situación queda en segundo plano cuando la tragedia está a punto de llegar. Sam debe abandonar la ciudad y se comunica con su novio a la distancia.

Tráiler de "El final de todo"

El final de todo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de "El final de todo"

Theo James como William "Will" Younger.

como William "Will" Younger. Forest Whitaker como Thomas "Tom" Sutherland.

como Thomas "Tom" Sutherland. Kat Graham como Samantha "Sam" Sutherland.

como Samantha "Sam" Sutherland. Grace Dove como Ricki.

como Ricki. Nicole Ari Parker como Paula Sutherland.

como Paula Sutherland. Mark O'Brien como Jeremiah.

como Jeremiah. Kerry Bishé como Meg.

como Meg. Eric Keenleyside como el comisario Reynolds.