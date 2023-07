Netflix: la atrapante película neerlandesa basada en hechos reales que es de las más vistas

Es una película de origen holandés que tiene una duración de casi dos horas. Fue dirigida por Ben Sombogaart y tuvo su aparición en el año 2021. Cuenta la historia tal cual es, haciendo una mezcla entre drama y amistad. Se centra en la crueldad nazi en Ámsterdam, también momentos compartidos con Anna Frank y reencuentros en un campo de concentración.

La sinopsis oficial de la película relata: "Basada en la amistad real entre Ana Frank y Hanna Goslar, desde la ocupación nazi en Ámsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración".

My Best Friend Anne Frank | Official Trailer | Netflix