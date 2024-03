Netflix: la divertida comedia romántica que están viendo todos y es un inesperado éxito

La historia se centra en un grupo de ocho amigos universitarios que se reúnen después de casarse, pero un sorprendente descubrimiento de infidelidad desencadena una serie de reflexiones profundas.

Temas como el compromiso, el amor, la traición y el perdón se vuelven el centro de sus preocupaciones mientras intentan seguir adelante con sus vidas.

Embed - Why Did I Get Married Too? Theatrical Trailer