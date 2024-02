Netflix: uno por uno, todos los estrenos de marzo 2024

El personaje de Furriel es un "hombre de familia" que, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única e imprevisible para desaparecer. Después de muchos años de vivir alejado de su país bajo una identidad falsa, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo ha continuado la vida de los suyos en su ausencia.

Además, se estrena la serie "Mano de Hierro" protagonizada por el Chino Darín, y la nueva película de Millie Bobby Brown, “Damsel”.

Mirá el tráiler de "Descansar en paz"

Embed - Descansar en paz | Tráiler oficial | Netflix

Las series que se estrenan en Netflix en marzo

• ¿Cuánto pesa la sangre?: Temporada 4 | Estreno: 1/03. Sinopsis: En su último año de escuela, Puleng y Fiks intentan mirar adelante, pero su pasado los enfrenta cuando descubren que aún son el blanco de ataques.

• Somebody Feed Phil: Temporada 7 | Estreno: 1/03. Sinopsis: En esta cálida y divertida serie, el amante de la buena comida Phil Rosenthal prueba delicias gastronómicas de Dubái, Edimburgo, Kioto y más.

• Montecristo: Un amor, una venganza - Temporada | Estreno: 1/03. Sinopsis: A diez años de que lo dieran por muerto en una cárcel de Marruecos, un abogado vuelve a Buenos Aires para vengarse de la familia que lo traicionó.

• Supersex | Estreno: 6/03. Sinopsis: Esta es la historia de Rocco Siffredi, quien logró superar sus orígenes humildes y convertirse en la estrella porno más grande del mundo.

• Los caballeros | Estreno: 7/03. Sinopsis: Cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis… y que sus propietarios no quieren irse.

• Jóvenes altezas: Temporada 3 | Estreno: 11/03. Sinopsis: Hillerska enfrenta la peor crisis de su historia, mientras Wilhelm y Simon lidian con desgarradoras revelaciones y decisiones finales.

• Bandidos | Estreno: 13/03. Sinopsis: ¿Bastarán el ingenio y un poco de buena suerte para salvar a esta banda de ladrones con un plan improvisado?

Bandidos.jpg

• Girls5eva: Temporada 3 | Estreno: 14/03. Sinopsis: Las chicas de Girls5eva inician su gira mundial Returnity y cosechan nuevos amigos, enemigos y fans mientras intentan readaptarse al éxito.

• Mano de Hierro | Estreno: 15/03. Sinopsis: Si alguien quiere importar mercancías ilegales a través del puerto debe contar con la ayuda de Joaquín Machado y con la colaboración de la red criminal que ha montado a su alrededor. Sin embargo, un accidente imprevisto y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenan una guerra sin cuartel plagada de asesinatos y venganzas.

Mano de hierro.jpg

• Habilidad física: 100 - Mina subterránea | Estreno: 19/03. Sinopsis: Con 100 nuevos competidores que buscan el título del «físico perfecto», esta intensa competencia global lleva el desafío a otro nivel.

Habilidad física 100 - Mina subterránea.jpg

• El problema de los 3 cuerpos | Estreno: 21/03. Sinopsis: Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y surge una amenaza existencial.

El problema de los 3 cuerpos.jpg

• Buying Beverly Hills: Temporada 2 | Estreno: 22/03. Sinopsis: Vuelve el reality que retrata el particular mundo de los agentes y clientes de bienes raíces de lujo en la agencia de Mauricio Umansky en California.

• La reina de las lágrimas | Estreno: 23/03. Sinopsis: La reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados transitan una crisis conyugal. Pero, de repente, el amor vuelve a florecer.

La reina de las lágrimas.jpeg

• Nugget de pollo | Estreno: 29/03. Sinopsis: Una mujer entra en una extraña máquina ¡y se convierte en un nugget de pollo! Ahora, su padre y su admirador deben lograr que vuelva a ser humana.

• ¿Es pastel?: Temporada 3 | Estreno: 29/03. Sinopsis: Con pasteles increíbles y engaños creíbles, la competencia se complica y los famosos invitados caen ante las deliciosas decepciones una y otra vez.

• Dexter: Temporada 1 | Estreno: 31 /03. Sinopsis: De día, el gentil Dexter analiza evidencias relacionadas con patrones de sangre para la Policía de Miami. Pero, de noche, es un asesino de asesinos.

Las películas que se estrenan en Netflix en marzo

• Me llamo Loh Kiwan | Estreno: 1/03

Me llamo Loh Kiwan.jpg

• Simón | Estreno: 1/03. Sinopsis: Un joven que lucha por la libertad escapa del régimen venezolano y busca asilo político en Miami, pero la culpa de haber abandonado el movimiento en su tierra natal le consume.

• El astronauta | Estreno: 1/03. Sinopsis: Seis meses después de iniciar una solitaria misión, un astronauta lidia con sus problemas conyugales con la ayuda de una criatura que halló en su nave.

El astronauta.jpg

• Tótem | Estreno: 1/03. Sinopsis: Sol tiene siete años y hace mucho que no ve a su papá. Al visitarlo por su cumpleaños, el destino la obliga a abrir los ojos ante un cambio inminente.

• Matar a Jesús | Estreno: 1/03. Sinopsis: Después de ver al asesino de su padre en un club nocturno y adentrarse en su cruel mundo, una mujer joven urde un plan peligroso en busca de justicia.

• Damsel | Estreno: 8/03. Sinopsis: Una damisela se casa con un encantador príncipe, pero el matrimonio se convierte en una odisea cuando la entregan como ofrenda a un feroz dragón.

Damsel.jpg

• Un ladrón romántico | Estreno: 14/03. Sinopsis: Tras descubrir que el ladrón que ha estado persiguiendo es en realidad su exnovio, una oficial de la Interpol idea un plan para atraparlo in fraganti.

• Un deseo irlandés | Estreno: 15/03. Sinopsis: A días de la boda de su amor imposible con su mejor amiga, Maddie pide un deseo en una antigua piedra de Irlanda... y despierta como la futura novia.

• Shirley | Estreno: 22/03. Sinopsis: Un drama que retrata la historia de Shirley Chisholm, la primera congresista negra en EE. UU., y su transgresora campaña presidencial de 1972.

• Bogdan Boner: El mal exorcista en Pascua | Estreno: 27/03. Sinopsis: Un hombre no logra cumplir con la tradición de limpiar las ventanas antes de Pascua y provoca la ira de un conejo malvado... ¿Quién lo salvará?

• El juego bonito | Estreno: 29 /03. Sinopsis: En esta emotiva película con Bill Nighy y Micheal Ward, un equipo inglés se dirige a Roma para jugar en la Copa Mundial de Futbol Callejero.

Documentales para ver en Netflix desde marzo

• No estás sola: La lucha contra La Manada | Estreno: 1/03. Sinopsis: Con testimonios clave, este documental aborda la violación grupal que ocurrió durante los festejos de San Fermín y generó protestas a nivel mundial.

• El Slam de Netflix | Estreno: 3/03. Sinopsis: Un partido de exhibición en vivo entre la leyenda del tenis Rafael Nadal y el prodigio Carlos Alcaraz.

• Hannah Gadsby's Gender Agenda | Estreno: 5/03. Sinopsis: Comediantes cuirgénero de todo el mundo toman el escenario del Alexandra Palace de Londres en este especial presentado por la premiada Hannah Gadsby.

• El swing perfecto: Temporada 2 | Estreno: 6/03. Sinopsis: Mientras la noticia de una fusión sacude al mundo del golf, los jugadores se preparan para la Copa Ryder en Roma... y para otro año tenso en el campo.

• Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría | Estreno: 12/03. Sinopsis: Con narraciones en primera persona y entrevistas a figuras prominentes, esta docuserie presenta una visión completa de la Guerra Fría y sus secuelas.

• Jóvenes altezas forever | Estreno: 18/03. Sinopsis: Desde la selección del elenco hasta la toma final, este especial muestra cómo se dio vida a la historia de Wilhelm y Simon en «Jóvenes altezas».

• Paseo 7 | Estreno: 22/03. Sinopsis: ¿Se está perdiendo la tradición colombiana del paseo de olla? Dos ingenuos documentalistas deciden aventurarse y acompañar a la familia Cabello, para descubrir, en un caótico paseo, por qué no hay nadie en la familia que se pierda el plan al lado del río. Competir sobre neumáticos, clavar desde las piedras, bailar champeta y comer sancocho de gallina. Para que este documental sea completo, no deje de ver El Paseo 7, el paseo de olla, y ayude a que la tradición perdure para siempre.

Anime en Netflix: estemos de marzo

• One Piece: Impel Down | Estreno: 1/03. Sinopsis: Luffy se dispone a rescatar a su hermano Ace, que está preso en Impel Down, la famosa prisión submarina a cargo del Gobierno Mundial.

• One Piece: Egghead | Estreno: 16/03. Sinopsis: Los Sombrero de Paja comienzan una nueva aventura en la isla donde se encuentra el laboratorio de un genio científico. ¿Qué les deparará el destino?