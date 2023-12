Netflix: la esperada superproducción de aventuras que está arrasando

De qué trata "Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego"

En Rebel Moon, para empezar, hay un Imperio malvado cuyo soberano ha sido asesinado. Ese Imperio va por los planetas de cierta galaxia -vaya uno a saber si “muy, muy lejana” o apenas muy lejana- aspirando sus recursos naturales hasta destruirlos. Sus ejércitos de depredación tienen uniformes de corte nazi y color soviético (de los primeros no faltan los pantalones con tiradores negros cruzados; de los segundos, el color verde oliva con ribetes rojos y amarillos) y llegan a un planeta con campesinos buenos que no han usado un arma nunca. Matan a su líder y los obligan a darles comida. Pero no contaban con que hubiera una heroína exiliada entre ellos.

Lo que sigue es: a) buscar un grupo de héroes que entrene y defienda a los campesinos; b) contactar a la Rebelión; c) contar las historias de cada uno de los personajes, especialmente de la heroína Kora, que fue de “las malas” pero escapó y se pasó a “los buenos”, y tiene una relación con el súpervillano Balisarius igualita a la de Gamora y Thanos en Avengers-Infinity War (no se cuentan todas las historias: algunas quedan para la segunda parte) y necesariamente, d) enfrentar a los malos.

Tráiler de "Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego"

Reparto de "Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego"

Sofia Boutella

Ed Skrein

Michiel Huisman

Charlie Hunnam

Djimon Hounsou

Doona Bae

Ray Fisher

Staz Nair

Corey Stoll

Jena Malone

Anthony Hopkins (voz)