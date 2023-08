Netflix: la fuerte película con nominaciones al Oscar que tenés que ver

Es de origen italiano y se creó a partir del libro del estadounidense André Aciman, el cual se llama de la misma forma. Cuando se lanzó en 2017, fue alagada tanto por la crítica cinematográfica como por el público: incluso, ganó un premio Óscar por su guion.

"En el verano de 1983, Elio, de 17 años, forma un vínculo que cambia su vida con el carismático asistente de investigación de su padre, Oliver, en la campiña italiana", es la sinopsis oficial de la plataforma. Todo ocurre cuando el personaje principal pasa el verano de 1983 en la casa de campo de sus padres, ubicada al norte del país europeo.

Call Me By Your Name (2018) Primer Tráiler Oficial Español