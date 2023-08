Netflix: la inquietante película basada en un caso real que es furor

Bajo la dirección de Todd Haynes y con el genio plasmado de Mario Correa y Matthew Michael Carnahan, tomando inspiración de las páginas inmortalizadas en el libro "The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare" escrito por Nathaniel Rich y publicado en las columnas de The New York Times en el año 2016, esta producción cinematográfica alza su voz en protesta, destapando la oscura sombra de contaminación tejida por el gigante químico, la corporación DuPont, en Parkersburg, Virginia.

La sinopsis oficial nos cuenta: "Un abogado, cuyo bufete defiende a compañías químicas, arriesga su carrera para exponer el mal manejo de desechos tóxicos de una corporación".

Tráiler de "El precio de la verdad"

El Precio de la Verdad: Dark Waters - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Reparto de "El precio de la verdad"

Mark Ruffalo

Anne Hathaway

Tim Robbins

Bill Camp

Victor Garber

Mare Winningham

Bill Pullman

William Jackson Harper

Louisa Krause