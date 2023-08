Netflix: la nueva serie basada en hechos reales de la que todos están hablando

Basada en el libro de Barry Meier, "Analgésico: un imperio de engaño y los orígenes de la epidemia de opioides de Estados Unidos", así como en el artículo de The New Yorker titulado "La familia que construyó un imperio de dolor", el programa no se limita a documentar cifras o estadísticas. En cambio, narra las vidas de quienes dieron forma a la crisis, desde los fabricantes de la droga hasta las víctimas y los investigadores.

De qué trata “Medicina letal”

Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin.Desde la introducción de OxyContin al mercado, más de 600 mil personas han muerto por sobredosis de opioides, y se estima que 1,2 millones morirán para fines de la década en los EE. UU.

La producción ejecutiva está a cargo de Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney, y de los showrunners y creadores Micah FitzermanBlue y Noah Harpster. Taylor Kitsch, Dina Shihabi y West Duchovny encabezan el resto del elenco.

La miniserie cuenta con 6 episodios y desde el 10 de agosto ya se encuentra disponible en Netflix.

Tráiler de “Medicina letal”

Medicina letal | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de “Medicina letal”

West Duchovny

Matthew Broderick

Taylor Kitsch

Dina Shihabi

Uzo Aduba

Carolina Bartczak

Tyler Ritter

Jack Mulhern