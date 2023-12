Netflix: la película de 1997 que es furor en la plataforma

De qué trata "Mente indomable"

La breve reseña de Netflix dice: "Cuando los profesores descubren que un joven encargado de la limpieza es también un genio de las matemáticas, un terapeuta decide ayudarlo a enfrentar sus demonios".

Mente indomable, ya disponible en Netflix, es protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck que se llevaron el Óscar a mejor guion, y por Robin Williams, que ganó el premio a mejor actor de reparto. El filme tuvo nueve nominaciones a los Óscar.

Will Hunting (Matt Damon) es un chico genio de 20 años, que trabaja como conserje en el MIT y pasa su tiempo libre bebiendo con sus amigos. Cuando el profesor Gerald Lambeau pone un problema matemático difícil como un desafío para sus estudiantes graduados, Will lo resuelve de forma anónima, sorprendiendo tanto a los estudiantes como a Lambeau.

Cuando el profesor descubre que fue Will quien lo respondió le ofrece su ayuda con la condición de que acepte estudiar matemáticas bajo su supervisión y si participa en sesiones de terapia. Will acepta provisionalmente, pero trata a sus primeros terapeutas con burla. Entonces Lambeau acude al Dr. Sean Maguire (Robin Williams), un maestro de psicología que, a diferencia de otros terapeutas, realmente desafía los mecanismos de defensa de Will, logrando que éste comience a abrirse.

Mente indomable es una conmovedora historia de un joven descarriado que lucha por encontrar su identidad y recibe ayuda de alguien que le abre la mente y el corazón.

Tráiler de "Mente indomable"

Reparto de "Mente indomable"

Robin Williams

Matt Damon

Ben Affleck

Stellan Skarsgård

Minnie Driver

Casey Affleck

Cole Hauser

Rachel Majorowski

Colleen McCauley