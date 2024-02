Netflix: la película de 2017 que recién llegó y se metió entre las más vistas de la plataforma

De qué trata "Mi villano favorito 3"

"Mi villano favorito 3" es una película de animación, y es la tercera entrega de la franquicia de Despicable Me, estrenada el 30 de junio de 2017, producida por la productora Illumination y distribuida por Universal Pictures. Es la tercera en la saga de Despicable Me y es la secuela de Despicable Me 2 de 2013.

En este film para toda la familia, los agentes casados de la Liga Anti-Villanos, Gru y Lucy Wilde, junto con dos Minions, son enviados para detener a Balthazar Bratt (un ex niño actor convertido en supervillano después de que su programa "Bratt del Mal" fue cancelado cuando alcanzó la pubertad) de robar el diamante Dumont. Mientras los dos Minions quedan en una playa, Gru recupera el diamante, pero Bratt lo humilla y se escapa.

"Gru pierde su trabajo y sufre una crisis de identidad, hasta que se encuentra con alguien que podría ayudarlo a volver a ser él mismo: ¡su hermano gemelo!", señala la reseña oficial.

Tráiler de "Mi villano favorito 3"

Embed - Mi Villano Favorito 3 Trailer Oficial 1

Voces de "Mi villano favorito 3"

Steve Carrell como Gru

Carrell también interpreta a Dru

Kristen Wiig como Lucy Wilde

Trey Parker como Balthazar Bratt

Miranda Cosgrove como Margo

Dana Gaier como Edith

Nev Scharrel como Agnes