Netflix: la película prohibida para menores que es furor a pesar de su antigüedad

"Carne Trémula" es una película de 1997, dirigida por Pedro Almodóvar que se encuentra un tanto oculta en el catálogo de Netflix y es ideal para los amantes del género. Cabe destacar que tiene una duración de 101 minutos.

"Cuando Víctor visita a la drogadicta Elena, acaba disparando a un policía y es encarcelado. Un año después, descubre que Elena se casó con el hombre al que disparó", indica la sinopsis oficial de la producción disponible en Netflix.

La película cuenta la historia de una joven y tres hombres armados que coinciden en una casa. Elena espera a su camello, David (Javier Bardem) y Sancho (José Sancho) son policías y Víctor (Liberto Rabal) es un adolescente obsesionado con Elena. Entre ellos estalla una violenta discusión. Cuando se vuelvan a ver dos años más tarde ya nada será igual.

Asimismo, recordemos que la película fue aclamada por la crítica al momento de su estreno. La mayoría coincidió en que se trata de un efectivo drama elegante y oscuro con varios giros retorcidos enfocados en la desesperación de sus personajes.

